«Когда люди становятся президентами – перестают отвечать»: Сарик Андреасян рассказал о былой дружбе с Владимиром Зеленским

Режиссер работал с нынешним главой Украины на съемочной площадке фильма «Служебный роман. Наше время».

В 2011 году в широкий прокат вышел фильм Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время», главные роли в котором сыграли Светлана Ходченкова и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. У режиссера картины остались приятные воспоминания о работе над картиной и общении с Зеленским.

«Владимир не их тех артистов, которые убегают в вагончик, либо после второго дубля говорят, что надо отдохнуть и не знают текст. Ну просто разные попадаются. Поэтому остались только самые лучшие впечатления», — рассказал Андреасян в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Однако с 2014 года общение Андреасяна и Зеленского прекратилось.

«Тогда мы очень хорошо дружили, общались. Логично, что, когда люди становятся президентами, они, наверное, перестают отвечать в вацап, поэтому я к этому отношусь с пониманием», — подчеркнул Андреасян.

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