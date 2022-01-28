«Очень легко комплектуется»: Хромченко объяснила, как вписать трендовый цвет барвинок в свой гардероб

Этот оттенок в 2022 году назван институтом Pantone цветом года.

В 2022 году Pantone цветом года выбрал оттенок Very Peri. Это так называемый «цвет барвинок», и телеведущая Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» рассказала телезрительницам, с чем его комплектовать.

Как оказалось, сложностей с колоритными соседями при составлении образов у цвета барвинок минимум. И Хромченко объяснила, почему.

«Это нежно-сиреневый цвет с серым подтекстом и благодаря этому он выглядит так, как будто полинял. Вот эти отличительные особенности цвета года-2022 на самом деле сильно помогут в комплектации, потому что все, что имеет серый подтон, очень легко комплектуется с другими цветами», — отметила стилист.

Цвет года-2022, по заверениям Хромченко, будет прекрасно смотреться с терракотовым и кирпичным, разными оттенками красного; холодными розовыми; подойдут все оттенки фиолета, разнообразная палитра зеленого вплоть до оливкового и умбры, а также серый. А вот черный станет жестковат.

Кроме того, не стоит забывать о родственных или контрастных цветах, а также образах в стиле монохром.

Также Хромченко разъяснила, в каких ситуациях будет уместен этот цвет барвинок. «Нет никаких ограничений. Пожалуйста, и в верхней группе, и в повседневном костюме, и даже в вечерних комплектах вы вполне можете себе позволить этот цвет», — подчеркнула стилист.

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