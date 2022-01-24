Такое простое: какое платье моментально делает женщин стройнее и компактнее, назвала Хромченко

В нем есть несколько стилевых моментов, которые может запомнить каждая.

Многие женщины хотят выглядеть чуточку компактнее и стройнее. Какое платье с легкостью справится с этой задачей, показала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Секрет этого платья состоит в том, что оно имеет однотонную и плотную ткань, которая сразу же «собирает» фигуру и не выдает лишние рельефы публике, надежно скрывая их под собой. Оно также обладает жесткой формой и полуприлегающим силуэтом, что делает образы более четкими.

И еще один секрет – черный пояс с пряжкой. Он ставит финальную точку в стилевом эффекте, рисует талию.

«Это всегда ровно то, что поддерживает общий силуэт», — сказала Эвелина Хромченко.

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