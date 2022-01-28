В крепких объятиях: внучка Пугачевой поздравила юную миллионершу из списка Forbes с восьмилетием

Семья Кристины Орбакайте давно подружилась с долларовой миллионершей из России, которая обосновалась в Майами – Настей Радзинской и ее родителями. Наиболее известна землячка в Сети как Лайк Настя. И внучка Пугачевой поздравила ее с днем рождения – девочке из списка богатейших Forbes исполнилось 8 лет.

Фотография Клавы Земцовой и обнимающей ее Насти Лайк появилась в аккаунте Кристины Орбакайте. «С днем рождения!», — подписала фото артистка. Дружат девочки довольно давно и год назад Настя Лайк поставила с ног на голову Майами, когда праздновала свои именины.

С малышкой на миллион дружат многие дети звезд. Например, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Недавно стало известно, что миллионерша из списка Forbes по итогам 2021 года заработала 28 млн долларов на YouTube.

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