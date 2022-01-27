СМИ: Сын Грачевского борется с приставами, чтобы сохранить свою единственную квартиру

Старший сын создателя «Ералаша» Бориса Грачевского 49-летний Максим Грачевский может остаться без крыши над головой из-за долгов.

Мужчина, являющийся главой ОАО «Трудовые резервы», пытается через суд прекратить начатое в отношении него исполнительное производство по делу о миллиардном долге.

Как сообщает ФАН, все началось с банкротства Ростовского нефтемаслозавода «Рикос», которое случилось пять лет назад. Максим Грачевский был председателем совета директоров этого предприятия. Чтобы спасти завод, в банке был взят кредит на сумму в 200 миллионов рублей, однако вернуть эти деньги так и не удалось.

Банк в судебном порядке взыскал всю сумму вместе с процентами с участников той сделки. Так Грачевский-младший стал должником, причем с фантастическими цифрами — более миллиарда рублей. Помощь, которую оказывал ему отец, и оставленное создателем «Ералаша» наследство не смогли погасить такой внушительный долг.

Как отмечают журналисты, Максиму Грачевскому уже нечем платить — из недвижимости у него осталась только одна квартира, в которой он живет. Однако прекратить находящееся у судебных приставов производство у него пока тоже не выходит.

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