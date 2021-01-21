Погряз в трясине: старший сын Бориса Грачевского накопил долгов более чем на миллиард рублей

Старший сын покойного режиссера Бориса Грачевского от первого брака Максим погряз в долгах. Оказалось, что все его бизнесы в разное время прогорели. Сейчас он должен астрономическую сумму.

В девяностых годах прошлого века Максим Грачевский был преуспевающим бизнесменом. Он специализировался на добыче нефти и производстве топлива. Поставлял бензин на заправки. Кстати, в кризис 2008 года именно Максим Грачевский спас отца от закрытия «Ералаша». Помог родителю с деньгами.

В 2008 году у всех компаний Максима Грачевского начались проблемы. На данный момент все его конторы и фирмы закрыты путем проведения процедуры банкротства.

Весь бизнес предпринимателя подкосил Ростовский нефтемаслозавод, где Грачевский-младший числился председателем совета директоров. В какой-то момент у бенефициаров возникли проблемы. Их хотели решить с помощью кредитов. Выданный банком займ в несколько миллионов компания так и не вернула.

Грачевскому, как поручителю, пришлось отвечать наравне с заемщиками. На данный момент сын Грачевского должен миллиард 85 миллионов рублей по кредитным обязательствам и еще 75 миллионов рублей — исполнительский сбор, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Максим Грачевский был на похоронах отца. В их отношениях были разные периоды. Одно время они даже не общались, но в последние годы жизни режиссера дружили.

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