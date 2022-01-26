Когда свекровь живет в США: невестка Орбакайте отметилась на Бруклинском мосту в корсетном топе и кожаных брюках

Алена Краснова с Никитой Пресняковым уехала навестить Кристину Орбакайте в Америку.

Кристина Орбакайте уже много лет живет со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой в Америке. Артистка и бизнесмен имеют недвижимость в Нью-Йорке и в Майами и выбирают место для жизни в зависимости от желания и погоды.

Сейчас Кристину Орбакайте приехали навестить ее старший сын Никита Пресняков и его жена Алена Краснова. Пара провела несколько дней в Майами, а теперь перебазировалась в Нью-Йорк.

Здесь в знаковом для жителей США месте — на Бруклинском мосту — Алена Краснова устроила фотосессию в черном топе-корсете, кожаных брюках и маскулинной куртке.

«Бруклинский мост — одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Отсюда открывается невероятный вид на Манхэттен, где можно полюбоваться закатом, здесь он по-особенному красивый», — прокомментировала сделанный снимок Краснова.

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