«Мне очень важна нежность»: Елена Проклова рассказала, что ее привлекает в мужчинах

Как отметила актриса, она любит прежде всего порядочных людей.

Актриса Елена Проклова рассказала, что ее привлекает в мужчинах прежде всего самодостаточность. Она очень сильно ценит это качество в представителях сильного пола.

«Еще мне очень важна у мужчины нежность. В сочетании этих качеств есть особая привлекательность. Когда мужчина для всех брутален, а именно с тобой он очень нежен — «мой ласковый и нежный зверь». Ну и еще, конечно, порядочность». Елена Проклова

По словам Елены Прокловой, что ее привлекает в женщинах — сказать сложнее. Для нее женщина — это «некая текучая и пульсирующая субстанция, которая постоянно видоизменяется, переливаясь из одного состояния в другое».

Напомним, что Елена Проклова — одна из самых ярких советских актрис. При этом некоторые коллеги обвиняют ее за откровения о связях с известными актерами и режиссерами, сообщает «Собеседник».

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