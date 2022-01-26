«Пять лет назад — копеечные деньги»: Проклова назвала сумму, за которую купила шесть соток земли в Сочи

Актриса Елена Проклова назвала сумму, которую потратила на приобретение в Сочи земельного участка. Это было пять лет назад — в 2017 году.

«Пять лет тому назад эти шесть соток стоили копеечные деньги — полтора миллиона рублей всего. А я же еще и везучая. В итоге купила еще три соседних участка». Елена Проклова

По словам Елены Прокловой, она вывезла со своей территории сорок грузовиков мусора. Это поваленные деревья, битое стекло, мятые канистры, ведра и старые кастрюли. Сейчас на этом месте она разбила роскошный сад, сообщает «Собеседник».

Напомним, что сейчас в Сочи бывший муж Елены Прокловой Андрей Тришин достраивает дом актрисе. Деньги на его строительство выделяет она. Кроме того, у Елены Прокловой в Сочи есть квартира на одиннадцатом этаже.

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