Фильм «Спенсер» с Кристен Стюарт покажут в «Художественном» за неделю до премьеры

Картину о переломном моменте в жизни принцессы Дианы зрители должны были увидеть еще в конце октября 2021-го.

После всех переносов фильм «Спенсер» про принцессу Диану с Кристен Стюарт в главной роли выйдет в российских кинотеатрах 9 декабря — вместе с четвертой «Матрицей».

Но перед этим новую картину о леди Ди покажут в московском кинотеатре «Художественный». Сеанс назначен на 3 декабря, в 19 часов. Он пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

Напомним, новый фильм расскажет о нескольких днях жизни Дианы, когда она окончательно решила разорвать брак с принцем Чарльзом и отношения с британской королевской семьей. Режиссером выступил чилиец Пабло Ларраин, который ранее снял биографическую драму «Джеки» с Натали Портман. Образ принцессы в исполнении звезды «Сумерек» Кристен Стюарт вызвал неоднозначные отзывы у критиков.

Ранее премьера «Спенсера» была заявлена на 29 октября.

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