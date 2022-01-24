«Есть технологии, позволяющие омолодить артиста»: Даниил Белых заговорил о киноверсии «Сватов»

Актер посетил премьеру сериала «Ночные вызовы». Он признался, что не против сняться в фильме «Сваты».

Даниил Белых родился в семье актрисы Наталии Колякановой в Иркутске. Однако никто не догадывался, что он тоже станет знаменитым. Он снялся в сериале «Сваты», который сделал его знаменитым.

Примечательно, что недавно вышел новый долгожданный сезон комедии. Зрители разделились на два лагеря. Одни были рады видеть полюбившихся героев, а другие раскритиковали сериал.

24 января в Москве состоялась премьеру сериала «Ночные вызовы». На ковровой дорожке собралось много звезд от Алены Апиной до Дениса Шведова.

Пришел посмотреть историю про полицейского Криса из Ливерпуля, переживающего личностный кризис, и Данилл. Он предстал в джинсах и полосатой кофте. Актер пообщался с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. Оказалось, что он не против сняться в киноверсии «Сватов».

«После показа недавнего нового сезона „Сватов“ мне стали зрители писать, что неплохо бы сделать киноверсию. Я с этим согласен. Сейчас есть технологии, позволяющие омолодить артиста. Я бы ими воспользовался. А еще недавно я снялся в сериале „Доспехи Абрикосова“. Он выйдет на канале „Россия“ в феврале», — рассказал Белых.

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