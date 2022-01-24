Одна рука в кармане — деловая! 72-летняя Пугачева в лонгсливе с декольте «лодочка» и брюках палаццо щегольнула у сверкающей елочки

Примадонна позировала в гостях с именитыми друзьями, дополнив свой вечерний лук париком с взлохмаченными кудряшками.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился памятным зимним снимком с Примадонной и ее близкими друзьями: Мариной Юдашкиной, Идой Достман, Алиной Редель и другими.

Алла Пугачева щегольнула у светящейся новогодней елочки в ультрамодном черном лонгсливе с декольте «лодочкой» и в брюках палаццо с кожаным ремнем на талии. Не забыла певица и про свой любимый парик с взлохмаченными кудряшками. На пальце артистки красовался внушительный перстень.

Так, одну руку Примадонна спрятала в кармане — по-деловому, — а коленку выставила вперед, встав на ступеньку лестницы.

Примадонна — большая ценительница элитного меха. Свой зимний гардероб Алла Пугачева пополнила люксовой белоснежной шубкой в пол и шапкой-ушанкой. Кроме того, у певицы также есть молодежный пуховик цвета айвори. Сама Примадонна редко выходит в люди. Разве что артистка навещает модельера Игоря Гуляева, делая покупки в его бутике. Пугачева любит собирать гостей у себя в подмосковном замке в деревне Грязь. В новогоднюю ночь певица закатила пирушку на весь мир, пригласив весь свет столичного бомонда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!