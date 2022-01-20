«Продавец оторопел?»: Пугачева в фуражке и кюлотах оттенка туманной дымки заглянула в бутик

«Муссон» — это цвет туманной дымки над морем или свинцовых туч в штормовую погоду. Именно этот оттенок привлек внимание Примадонны. 72-летняя Алла Пугачева заглянула в бутик модельера Игоря Гуляева, щегольнув роскошным люксовым образом. Певица принарядилась, отдав предпочтение широким кюлотам и жакетику одного из самых модных оттенков. Свой аутфит Примадонна дополнила жилеткой и сорочкой с отглаженным воротничком, не забыв и про аксессуары — имиджевые очки и фуражку.

Примадонна устроила мини-дефиле в бутике именитого модельера, показав свой модный аутфит. Многие поклонники восхитились тем, как молодо и свежо выглядит певица. Другие обратили внимание на то, что в салоне Аллу Пугачеву приветствовала какая-то женщина. Она поздоровалась с Примадонной, но осталась за кадром. «Продавец оторопел?», «Что там?? Помощница Гуляева в обморок шлепнулась??», «Любой бы дар речи потерял! Сама Аллуся зашла за покупками», «Еще бы! Не каждый день в бутике такие гости», «Фантастика!», «Шопинг с Аллой?? Мечта», «Какая стильная! Восторг», — написали фолловеры.

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