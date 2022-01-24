«Им стыдно»: дети Анджелины Джоли — о ее романе с The Weeknd

Дети Анджелины Джоли высказались о ее романе с The Weeknd. Отношения актрисы с рэпера набирает обороты. Инсайдеры рассказывают, что измученная бракоразводным процессом Джоли наконец может вздохнуть полной грудью. The Weeknd приглашает кинозвезду на свидания, посвящает ей песни.

«После всей этой драмы с Питтом Джоли переживала, что больше не сможет ни с кем встречаться. Однако The Weeknd смог помочь ей почувствовать себя снова живой и сексуальной», — делятся приближенные к актрисе с изданием OK!.

К сожалению, шестеро детей Анджелины не разделяют выбор матери. Они считают, что рэпер слишком молод для актрисы.

«Им стыдно. Они бы хотели видеть рядом с ней мужчину ее собственного возраста», — рассказал инсайдер.

Недавно Бред Питт признался, что хотел бы наладить отношения с бывшей женой. Актеру надоели суды с Анджелиной. Питт мечтает больше времени проводить с детьми, а также наладить личную жизнь.

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