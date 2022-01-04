Такая красавица! Дочь Анджелины Джоли перестала быть мальчиком, отрастила волосы и носит платья

Шайло долгое время твердила, что ее на самом деле зовут Джон.

Многие поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта с традиционными взглядами на жизнь сейчас, наверняка, с облегчением выдохнут. Их дочь Шайло, ставшая известной благодаря заявлениям, что она Джон и хочет быть мальчиком, передумала.

Напомним, наследница артистов долгое время носила исключительно мужские наряды и старательно прятала под объемными свитерами и худи грудь. При этом знаменитая мать потворствовала ее желаниям. А вот Брэд Питт, напротив, не одобрял слишком лояльных взглядов жены на воспитание дочки. Это было, к слову, одной из причин их развода.

Но в пандемию, пишет КП, с самосознанием Шайло что-то произошло и теперь девочка появляется с мамой на светских мероприятиях исключительно в женственных платьях и с элегантной прической с длинными волосами. Наследница Брэда Питта и Анджелины Джоли превратилась из гадкого утенка в настоящую красавицу!

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