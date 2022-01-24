«Было недоумение от его выбора»: жена Кузьмина раскритиковала его любовницу

Владимир Кузьмин познакомился со своей третьей женой Екатериной Трофимовой в 2000 году на пляже в Анапе. Разница в 27 лет ничуть не смутила звезду. После того, как Катя с родителями вернулась в Елабугу, музыкант пригласил ее в Москву. В 2001-м они оформили свой брак, но в 2018-м развелись.

Сразу после этого Кузьмин закрутил роман с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Они встречались около года.

«Я испытывала больше беспокойства, чем ревности, хотя чисто по-женски было, конечно, неприятно. У меня, скорее, было недоумение от его выбора. При этом он постоянно говорил, что я снюсь ему почти каждую ночь: «Хочу тебя забыть, но ты всегда рядом…», — рассказал Екатерина в интервью журналу «7 Дней».

В 2020-м Кузьмин и Трофимова вновь сыграли свадьбу и даже обвенчались.

Напомним, до встречи с Екатериной Трофимовой Владимир Кузьмин дважды был женат. С 1979 по 1985 годы – на Татьяне Артемьевой. В 1990-м году в США певец женился на американской модели Келли Керзон.

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