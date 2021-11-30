«Мама купила мне гитару»: Владимир Кузьмин показал, как выглядел в юности во времена СССР

Певец Владимир Кузьмин в Instagram разместил кадр из своей юности в СССР. На фотографии он запечатлен в белой рубашке и с гитарой в руках. На снимке ему нет и двадцати лет.
«Мама купила мне гитару».
«Спасибо маме за талантливого музыканта», «Какое счастливое время. Доброе, светлое, чистое», «Из этого мальчика получился красивый и очень талантливый артист», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Владимир Кузьмин — народный артист России. В этом году ему исполнилось уже 66 лет.
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