«Опа! Коку отвадила?»: Бузова в стрингах утянула «сыроежку», со всей эротичностью окунувшись в бассейн с паром

Экс-ведущая проекта «Дом-2» после каникул на горнолыжном курорте в Куршевеле со звездой «ТикТока» общаться не собирается.

Поговаривают, что Ольга Бузова разобиделась на Клаву Коку за то, что та опубликовала в Stories микроблога весьма неприглядные кадры, запечатлев, как поющая-телеведущая в одном банном халатике, спотыкаясь на каждом шагу, плетется в SPA на горнолыжном курорте в Куршевеле.

При этом экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна постоянно норовила упасть в сугроб. От эпичного кувырканья в снегу поп-диву спасла Клава Кока. Правда звездочка «ТикТока» больше переживала за свою куртку, в которой шла Бузова.

Даже Дима Билан позже в своем микроблоге отчитал Коку, заявив, что та поступила некрасиво по отношению к экс-ведущей проекта «Дом-2». Едва ли подруга могла бы показать все с такой откровенностью своим подписчикам. Ну а сама Клава заявила, что они были трезвыми и просто резвились. Вот только Бузову в компании Коки после таких проделок последней, поклонники не видели.

Зато певица наслаждается купанием в бассейне с подогревом на свежем воздухе. Ольга Бузова сексапильно скинула с плеч дубленку, оставшись в одном апельсиновом бикини. Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна нырнула в воду с паром, вильнув своим «поплавком» в трусиках-танга.

«Опа! А Коку отвадила?», «Оленька, куда свою подружку дела??», «Хороша Кока, все слила в «сторис», ну и какая тут дружба??», «Во дает! Разлепила «пирожок» надвое», «Так вильнула ягодичками в воде», «Русалочка с пометкой 18+», «Чаровница», «Сыроежка» на виду», «Все показала, и бедра, и ягодицы, и груди-яблочки», «Лиф просто огонь! Сочно», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!