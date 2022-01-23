«До такого маразма не доживу»: Зудина «проехала» по прошлому и настоящему Прокловой

Весной прошлого года Елена Проклова решила вспомнить былое. Актриса призналась, что была в интимной связи со знаменитым человеком. На тот момент ей было всего 15 лет. Имя она не называла. Публика догадывалась, что это был ныне покойный Олег Табаков, а недавно Проклова и сама подтворила этот факт.

Вдова Табакова – Марина Зудина имеет на этот счет свое мнение.

«Достойно надо стареть. Я надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня вы признаний в домогательстве не услышите. Я вам всем обещаю. Мне не так везет, как некоторым женщинам», — заявила Марина Вячеславовна в программе «Ты не поверишь!» на канала НТВ.

Напомним, Марина Зудина родила Олега Табакову сына Павла и дочь Машу.

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