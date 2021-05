Леди Гага заявила, что была беременна после изнасилования в начале карьеры

Певица Леди Гага сделала шокирующее признание в первом эпизоде нового сериала Опры Уинфри и принца Гарри на Apple TV+ The Me You Can’t See («Я, которого ты не можешь видеть»). 35-летняя звезда рассказала, как ее изнасиловал музыкальный продюсер, после чего она забеременела.

«Мне было 19 лет, я работала в этом бизнесе, и продюсер сказал мне: «Снимай одежду», — вспомнила артистка со слезами на глазах. — Я сказала нет и ушла. И они сказали мне, что собираются сжечь всю мою музыку. И они не остановились. Меня не переставали принуждать, и я просто замерла… Я даже не помню».

Имя своего обидчика певица не назвала, так как не хочет больше никогда его видеть, но рассказала о многих ужасных вещах. Ее якобы закрыли в студии на несколько месяцев, где продолжали морально унижать. Потом ее стало тошнить, и девушка поняла, что беременна.

В итоге злоумышленник привез ее к дому родителей и бросил на перекрестке. Гага отметила, что физическая боль после этого кошмара еще долго преследовала ее. Она прошла множество обследований, и врачи не нашли у нее внутренних травм, но тело помнило пережитые истязания.

Завершила свой рассказ певица на позитивной ноте, что спустя годы научилась не позволять никому причинять себе боль. А вот чем закончилась ее трагическая беременность, звезда не поведала.

Смотрите также: