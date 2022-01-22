Назад в прошлое: Алла Пугачева появилась на публике в шубке-разлетайке и кожаных брюках

Алла Пугачева редко посещает светские мероприятия, ограничиваясь посиделками у друзей, кадры с которых часто появляются в Сети. Горадзо легче встретить примадонну где-то на улице, когда она отправляется, например, по магазинам.

На этот раз Алла Борисовна заглянула в бутик люксовой косметики. И поклонники не удержались от соблазна запечатлеться рядом с легендой. Примадонна нарядилась во все черное, и стилист Анастасия Стар прокомментировала образ.

«Стоило расхвалить примадонну за новый современный стиль и внедрение других оттенков кроме черного в гардероб, так сразу Алла Борисовна сделала стилистический «откат», — расстроилась стилист Анастасия Стар. – «В этот образ Пугачева добавила шляпу и каракулевую шубку-разлетайку, по ощущениям купленные еще в прошлом столетии».

Модный эксперт припомнила, как Алла Борисовна любила балахонистые наряды. И сегодня они снова в тренде. Правда, относительно примадонны есть одно но.

«Это былая часть персонального стиля примадонны, сформированного долгими годами сценической жизни. Все же, я за то, чтобы персональный стиль развивался отдельно от медийной и не стоял на месте, поэтому такие экземпляры я бы из гардероба уже убрала», — отмечает Стар.

А вот кожаные брюки на Пугачевой стилист похвалила. «Мне однозначно нравится посадка и фасон. Такие изделия стали современной базой женского гардероба, поэтому за них ставим Алле Борисовне большой лайк», — отмечает эксперт.

В целом образ Аллы Борисовны тянет на троечку из пяти, считает Анастасия Стар: «Абсолютно уверена, что Алла Борисовна может лучше».

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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