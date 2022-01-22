«Это один и тот же ребенок»: эксперт сделал заключение о внебрачном сыне Александра Абдулова

В конце прошлого года в пиджаке Александра Абдулова, который висел в шкафу 14 лет, было найдено фото мальчика. Подпись на обратной стороне гласила, что это ребенок актера. После того, как история стала достоянием общественности, нашелся и тот самый мальчик со снимка.

Оказалось, что Александр Коваль, которому сейчас 34 года, тоже стал актером. Он уже готов пройти экспертизу ДНК. А пока свое мнение по поводу оригинальности фото выразил криминалист.

«Могу с точностью сказать, что присланные в редакцию фотографии являются подлинными. Для создания этих снимков не использовался Фотошоп и другие редакторы. Применяя алгоритм распознавания лиц, с точностью могу сказать, что на фото найденном в пиджаке Абдулова и на снимках присланных в редакции один и тот же ребенок», — цитирует подполковника юстиции, криминалиста Олега Верижникова «Комсомольская правда».

больше по теме Тоже актер: предполагаемый сын Александра Абдулова не знал о звездном папе Александру Коваль уже 34 года.

Напомним, мама Саши – Ольга Коваль, которая познакомилась с Абдуловым на Одесской киностудии в 1986 году, все эти годы скрывала правду от сына. Александр сам узнал обо всем, увидев свое детское фото на страницах издания.

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