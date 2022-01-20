«Не смог ни разу его обнять»: нашелся сын Абдулова, фото которого артист хранил в потайном кармане пиджака

Поклонники Александра Абдулова знают о существовании дочери актера. Однако, помимо наследницы Евгении, у знаменитости может быть сын. Внебрачный ребенок Абдулова нашелся только в этом году.

Отметим, что бывшая гражданская жена Александра Абдулова нашла в кармане пиджака артиста фото с подписью: «Саша, это твой сын. Оля». У Виктории Лановской возникло множество вопросов. А позже она с родней Абдулова взялась за поиски внебрачного сына актера.

Вскоре стало известно, что на фото Александр Коваль. Его маму, как и отмечалось на фото, зовут Ольгой.

Коваль родился 20 июля 1987 года. В графе «отец» в свидетельстве о рождении стоит прочерк.

«Я родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорске. Мама Оля — вот вся моя семья. Про отца я, конечно, ее спрашивал, когда был еще ребенком. Мама даже имени его не назвала. Уверяла: где он сейчас живет, не знает. Я хоть и был любопытным ребенком, но понимал, что тема отца для нее больная. Так что я не заваливал ее вопросами и не устраивал пытки», — рассказал предполагаемый сын Абдулова.

Коваль отметил, что родство с актером объясняет его тягу к творчеству. Александр с детства любил пародировать знаменитостей.

«Александр Гаврилович снимался в фильме «Десять негритят». Про сам роман мама рассказывать не захотела в деталях. Знаю только, что продлилось это недолго. Потом мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто — через девять месяцев я родился», — заявил Коваль.

К слову, Александр готов сделать ДНК-тест, чтобы окончательно убедиться в своей кровной связи с актером.

«Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Я хорошо зарабатываю, уж поверьте, ни в чем не нуждаюсь. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, что я так и не смог ни разу его обнять», — рассказал Александр для kp.ru.

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