Когда цифры в паспорте – не помеха: Хромченко показала, какие декольте уместны в разном возрасте

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» представила яркую тенденцию в фэшн-мире – наряды с открытой спиной. На примере вечерних платьев, для которых такая деталь в фасоне является наиболее уместной, телеведущая показала, насколько заметной и элегантной с обнаженной спиной выглядит женщина. Помогли ей в этом модели на программе.

Вниманию модниц были представлены несколько вариантов декольте на спине. Хромченко рассказала, что лучше выбрать в том или ином возрасте, отправляясь на вечеринку или в театр, на званый ужин или светский раут.

«Платья с открытой спиной – это самая главная тенденция. Мы же с этим живем постоянно и никак без этого не можем», — отметила Хромченко.

Выбор фасона и глубины декольте зависит не только от того, куда вы идете, но и сколько вам лет.

«Все, что открывает тело, тут же сталкивается с проблемой возраста. Какие конкретно декольте можно носить во взрослом возрасте. Что самое безопасное? Есть самое безопасное – это вертикальный небольшой вырез, который демонстрирует очень узенький, небольшой кусочек обнаженного тела», — указала телеведущая на пример.

Женщинам среднего возраста непременно важно, чтобы зона косых мышц живота была скрыта от глаз посторонних. С поправочкой от Эвелины: «Если, конечно, они не знатные физкультурницы».

«Это зона, которая располагается между подмышкой и талией. И вот на этом месте, особенно ближе к спине, предательским образом, когда вы поворачиваетесь или сгибаетесь, образуется складка вроде крылышка. Эта складка всегда должны быть закрыта», — заметила стилист.

Модницам постарше Хромченко советует совершенно спокойно обнажать плечи. Что касается очень открытых фасонов, то обязательно их нужно носить без белья – это аксиома без каких-либо исключений.

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