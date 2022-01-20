«Чтобы избежать «появления» второго подбородка»: Ирина Безрукова рассказала, как хорошо получаться на фото

Исполнительница главной роли в сериале «Есенин» Ирина Безрукова разместила на личной странице в Instagram советы для любителей фотографироваться.

Актриса назвала любимые приемы, которые использует при позировании на фотосессиях.

«Если вам не нравится, как вы получаетесь на фото, попробую рассказать рабочие приемы, которые должны помочь», – заявила Ирина.

Безрукова начала с камеры телефона:

«Протрите камеру телефона. Кажется, что совет слишком очевидный, но в реальности многие про это забывают и получают мутные и бледные снимки».

Далее актриса обратила внимание на то, как падает свет на фотографирующегося.

«Встаньте напротив света так, чтобы на ваше лицо не падала тень от руки (если делаете селфи) или тень человека, который вас фотографирует. Можно встать напротив окна или специально подсветить себя лампой с белым светом», – упомянул Ирина Безрукова.

Артистка также поделилась тем, как «исправить» несовершенства лица:

«Поднимите телефон чуть выше глаз, чтобы избежать «появления» второго подбородка. Если вы хотите, чтобы скулы выглядели уже, а нос меньше, то поверните лицо немножко в бок. А если на носу есть горбинка и вы не хотите ее подчеркивать, то наоборот, держите голову прямо».

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