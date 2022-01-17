Турчанки снова в деле! Фахрийе Эвджен в шелковом топе и брюках клеш щегольнула луком на теплую зиму

Фахрийе Эвджен слывет первой модницей, и не зря! Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» отдает предпочтение только люксовым брендам. Щеголяя в ультрамодном аутфите на теплую зиму, жена Бурака Озчивита похвасталась шоколадным пальто — модным хитом сезона.

Также красавица-брюнетка покрасовалась в шелковом топе на тонких бретельках и ультрамодных брюках-клеш с отглаженными стрелочками. А благодаря высокой посадке брюк Фахрийе умело подчеркнула стройность ног и тонкую осиную талию. Эвджен сделали стильную голливудскую укладку с эффектом мокрых волос и легкий восточный макияж в технике смоки-айс, подчеркнув губы нюдовой карамельной помадой.

Фахрийе Эвджен блистает в сериала «Альпарслан», продолжении ленты «Пробуждение: Великие Сельджуки». Ранее актриса должна была сыграть роль Хюррем султан, но ее обошла Мерьем Узерли. Правда, жена Бурака Озчивита, которая, представ в сериале в образе Малкочоглу Бали-бея, ничуть не расстроилась. Актриса призналась, что в целом не хотела играть в исторической ленте. Но ради сериала «Альпарслан» пошла на уступки. Все-таки эта лента, по мнению фанатов, переплюнет даже «Великолепный век».

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