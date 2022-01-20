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Кудряшки так и вьются: Кети Топурия показала подросшего сына Адама в канун его первого дня рождения

Малыш вот-вот отметит свой первый день рождения.

Кудряшки так и вьются: Кети Топурия показала подросшего сына Адама в канун его первого дня рождения
Кети Топурия. Фото: Global Look Press

Звезда российской сцены грузинского происхождения Кети Топурия отдыхает с семьей в Дубае. Здесь она собирается праздновать первый в жизни своего сынишки Адама день рождения – 21 января малышу годик.

По такому случаю звездная мамочка не скупится на фото с крохой. Она показала в микроблоге, как малыш стремится поиграть со старшей сестричкой, ползает по балкону, общается с папой.

Сама Топурия запечатлелась с малышом, любуясь панорамой города-курорта на яхте. Адам заметно подрос, а волосы на его голове превращаются в ровные кудряшки.

Кети Топурия с сыном. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Напомним, Кети Топурия родила Адама во втором браке. Ее избранником стал Лев Деньгов. До него певица встречалась со скандальным рэпером Гуфом, а первого ребенка, дочку Оливию, родила от бизнесмена Льва Гейхмана.

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