Кудряшки так и вьются: Кети Топурия показала подросшего сына Адама в канун его первого дня рождения

Звезда российской сцены грузинского происхождения Кети Топурия отдыхает с семьей в Дубае. Здесь она собирается праздновать первый в жизни своего сынишки Адама день рождения – 21 января малышу годик.

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По такому случаю звездная мамочка не скупится на фото с крохой. Она показала в микроблоге, как малыш стремится поиграть со старшей сестричкой, ползает по балкону, общается с папой.

Сама Топурия запечатлелась с малышом, любуясь панорамой города-курорта на яхте. Адам заметно подрос, а волосы на его голове превращаются в ровные кудряшки.

Напомним, Кети Топурия родила Адама во втором браке. Ее избранником стал Лев Деньгов. До него певица встречалась со скандальным рэпером Гуфом, а первого ребенка, дочку Оливию, родила от бизнесмена Льва Гейхмана.

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