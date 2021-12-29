Без фанатизма: Кети Топурия, Анна Семенович и Виктория Боня рассказали, в чем встретят Новый год

Ну что, модницы, уже выбрали свой идеальный наряд для встречи Нового года? Если нет, то может вам поможет опыт Кэти Топурии, Анны Семенович и Виктории Бони. Они рассказали, в чем будут встречать главную ночь года.

Кети Топурия, певица

Артистка считается одной из самых стильных на нашей эстраде. Новогоднюю ночь Кети обычно встречает в нарядах, которые сама придумывает вместе с командой модельеров и дизайнеров.

«Как бы это ни звучало странно, я никогда не знаю, в чем я буду встречать Новый год. Это я решаю обычно за неделю, иногда за 2-3 дня до последнего дня года. У меня бренд одежды и все мои наряды оттуда. Наверняка, со своей командой создадим какое-то особое новое платье. Такие незапланированные заранее наряды становятся самыми интересными и популярными. Думаю, что в этом году буду в платье. Хотя думаю насчет костюма с пиджаком, но больше я склоняюсь к платью», — делится певица.

За цветами, которые рекомендованы в том или ином году, она не следит. Но в случае с годом Тигра все совпало само.

«Мне нравится сам по себе бледно голубой цвет. У меня его много в гардеробе, внутренне мне близок этот цвет. А какие-то тренды я не смотрю», — заключила Кети.

Анна Семенович, певица

Певица тоже еще не задумывалась о том, какой наряд выберет для встречи главной ночи в году.

«Я обычно на работе провожу эту ночь. Так что буду на концерте, в концертном платье», — отметила Анна Семенович.

Виктория Боня, телеведущая

Виктория будет встречать Новый год вместе с дочкой, они отправятся в Европу.

«А в Европе не уделяется такое особое внимание Новому году, как в России. Они больше любят Рождество. Я помню как-то надела длинное в пол платье в этот день и мне все говорят: О, ничего себе!», «Ты чего так нарядилась?» — делится Виктория.

Тем не менее, многое зависит от того, где она оказывается в эту ночь. В ресторан выберет скромное платье, а дома — уютный костюм.

«Это в России принято смотреть заранее, в чем встречать Новый год, как угодить тому или иному знаку цветом. Не помню, когда встречала эту ночь в Москве. Так что я уже не наряжаюсь под знаки и цвета. Я считаю, что нужно чувствовать себя красивой не только в этот день, а весь год. И никогда ни на кого не ориентироваться. Не слушайте как вам жить и как вам выглядеть. Это ваша жизнь и делайте то, что вам комфортно», — дала совет Виктория.

Татьяна Буланова, певица

Певица оказалась единственной, кто следует цветовым рекомендациям для встречи праздника.

«Есть название года по восточному календарю и есть соответствующие рекомендации. Я стараюсь соблюдать и наряжаться, как подходит тому или иному символу года. В том году мы отмечали дома, и я даже дома стараюсь быть красивой. Это создает ощущение праздника, в первую очередь, себе», — заключила артистка.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!