Виктория Дайнеко решила через суд взыскать алименты с отца своей единственной дочери

Барабанщик Дмитрий Клейман почти не уделяет внимания их общему ребенку.

Певица Виктория Дайнеко решила через суд взыскать алименты с отца своей дочери, имя которой она уже несколько лет упорно скрывает от общественности.

Несколько дней назад певица подала иск к барабанщику Дмитрию Клейману, с которым семейная жизнь у звезды не заладилась. Ранее победительница пятой «Фабрики звезд» жаловалась, что Клейман не уделяет внимания их дочери и высылает ей жалкие десять тысяч рублей в месяц на содержание наследницы.

В пресс-службе Хамовнического суда отметили, что в исковом заявлении Виктория Дайнеко потребовала взыскать с Дмитрия Клеймана алименты. Кроме того, она хочет официально определить место жительства дочери, сообщает «СтарХит».

Напомним, что в ноябре прошлого года барабанщик Дмитрий Клейман стал отцом во второй раз. После этого события о первой семье он окончательно позабыл.

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