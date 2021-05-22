«В процессе разговора находит коса на камень»: Дайнеко объяснила, почему не общается с Клейманом

Певица Виктория Дайнеко в эфире шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» заявила, что сейчас не общается с отцом своего ребенка музыкантом Дмитрием Клейманом.

«С ним мы никак не найдем общий язык. Я даже задавала вопрос психотерапевту, почему у нас никак не получается наладить контакт. У меня есть желание с ним дружить, потому что у нас есть общий ребенок. Это важно. Но у меня не получается, честно. Я вспыхиваю». Виктория Дайнеко

Как отметила Дайнеко, Клейман периодически пытается пойти на контакт с ней. «Но потом у нас в процессе разговора находит коса на камень и все взрывается. Он взрывается, я взрываюсь. Потом мы долго отходит и говорим друг другу: «Все, давай нормально общаться». Надо, давай. И потом все опять до момента. Надо найти момент, когда мы сможет равнодушно разговаривать и не блокировать друг друга везде. Сейчас, к примеру, он у меня в блоке», — заявила Дайнеко.

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Виктория Дайнеко в 2015 году вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана. В том же году у пары родилась дочь. В 2017 году звезды развелись.

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