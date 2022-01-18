«Прохор интересовался, как можно убить человека незаметно»: Шаляпина подозревают причастным к смерти жены-миллионерши

Татьяна Клаудия Дэвис скоропостижно скончалась от коронавируса через полтора месяца после свадьбы.

Прохора Шаляпина считают причастным к смерти жены-миллионерши. По словам троюродного брата артиста, Николая Хлякина, Шаляпин обращался к их знакомому фармацевту со страшными вопросами.

«Прохор интересовался, как можно убить человека незаметно. Он очень волновался за свою мать, мол, она больна, на нее много гонений, не исключено, что посадят в тюрьму. Он переживал, могут ли подмешивать вещества в препараты, которые она принимает», — рассказали в программе «На самом деле».

Бывшая помощница Татьяны Клаудии Дэвис подтвердила, что Прохор просил ее подмешивать миллионерше в еду некие препараты.

После смерти Дэвис артисту досталась недвижимость. Он начал активно переписывать ее на родственников, которые теперь жалуются на амбалов, вымогающих документы на квартиры.

Сам Прохор Шаляпин свою вину полностью отрицает. Артист признается, что до сих пор тяжело переживает этот удар судьбы.

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