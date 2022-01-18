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«Я осталась одна…»: мать погибшей в ДТП жены футболиста Данченко скорбит в соцсетях

Знакомые Аллы Лычко пытаются поддержать безутешную мать.

«Я осталась одна…»: мать погибшей в ДТП жены футболиста Данченко скорбит в соцсетях
Виктория Данченко. Фото: instagram.com/meuwmiu/

Бывший игрок «Рубина», украинский футболист Олег Данченко не отреагировал в соцсетях на гибель своей молодой жены Виктории в ДТП.

Зато свою скорбь активно изливает мать девушки Алла Лычко.

«Доченька, как мне жить без тебя?! Я осталась одна…» — цитирует посты женщины издание «СтарХит».

Подписчики стараются поддержать ее добрыми словами о дочери и соболезнованиями.

Напомним, 14 января 27-летняя Виктория стала жертвой ДТП на трассе «Киев – Одесса». Mercedes девушки на большой скорости столкнулся с другим автомобилем.

Жена футболиста никогда не скрывала нежных чувств к своему избраннику и часто писала ему трогательные посты. Семейное счастье пары продлилось всего полтора года.

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