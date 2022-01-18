С эффектом мгновенной стройности: Лопырева в платье-лапше накинула оливковый тренч с мехом

Виктория Лопырева знает толк в моде. Жена бизнесмена Игоря Булатова лучше любого стилиста подбирает себе элегантные комплекты. Так, на прогулке модель покрасовалась в молочном платье-лапше с эффектом мгновенной стройности. Образ звездной блондинки дополнил оливковый тренч с меховым воротником и манжетами. Изюминкой лука стали бархатные кофейные туфли-лодочки на шпильке. Виктория умело подчеркнула стройную талию, сделав акцент на тонких щиколотках.

Ранее Виктория Лопырева нелестно высказалась в адрес Ксении Собчак, которая предрекла модели скорый разрыв с мужем Игорем Булатовым. Теледива считала, что манекенщица подаст на развод, если ее избранник не сможет подкрепить свои чувства финансовым положением. Жена театрального режиссера Константина Богомолова заверяла, что Виктория поспешит влиться на ярмарку невест.

На что Лопырева ответила едкой отповедью, посоветовав Ксении разбираться с собственным семейным очагом. Также модель уточнила, что они с мужем молоды и еще успеют заработать все то, что им будет нужно.

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