За 20 миллионов рублей! Какую квартиру купила Монеточка в самом центре Москвы

В настоящий момент певица делает ремонт в своих новых квадратных метрах.

Певица Монеточка наконец-то стала москвичкой, купив квартиру за 20 миллионов рублей в самом сердце столицы. До этого момента артистка считалась екатеринбурженкой, откуда она родом.

По данным Telegram-канала Mash, новая квартира Монеточки имеет 60 квадратных метров и располагается в Басманном районе в доме 1914 года постройки. Пока звезда появляется в ней редко из-за ремонта.

Отметим, что год назад Монеточка рассказала широкой публике о покупке дома в Красной Поляне, в который она вложила 18 миллионов рублей. Артистке нравится уединяться в горах, сосредотачиваясь на своих мыслях.

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