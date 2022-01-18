«Две фотосессии и с двумя женщинами — шейх!»: Прилучного подняли на смех за «гарем» с Карпович и Муцениеце

«Мажор» успел и с бывшей женой полюбезничать, и с «папиной дочкой» в пустыне затеряться.

Многие поклонники считали, что у Агаты Муцениеце появился шанс наладить отношения с «мажором» Павлом Прилучным. Но не тут то было! Новая пассия актера «папина дочка» Мирослава Карпович полетела в Дубай вместе с возлюбленным. Видимо, Мира не могла допустить, чтобы Прилучный задержался в гостиничном номере Агаты Муцениеце под предлогом, что он проводит время с их общими детьми — девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией.

Тем более, что в своем микроблоге «мажор» поделился памятным снимком с теперь уже бывшей женой и малышами, припомнив, как они вчетвером отдыхали в Дубае в статусе семьи. Свой пост актер сопроводил и свежим снимком с Агатой. Правда позже Прилучный сбежал с Мирославой Карпович в пустыню, нарядившись словно шейх. Поклонники тут же пошутили, что «мажор» усладил внимаем экс-жену, и снова пригрелся по крылышком «папиной дочки».

«Две фотосессии и с двумя женщинами в одном городе. Ну шейх, как минимум!», «Очень жаль, что с Мирой, а не с семьей», «Султанские повадки?», «Во дает! Развел гарем в Дубае», «Мало ему «папиной дочки», еще и бывшую женушку навестил», «Прикольно! Привез подружку к семье», «Высокие отношения! Днем с семьей, вечером в пустыню с гурией», — пишут фолловеры.

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