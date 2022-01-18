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А потом закроют, как «Игру»: Гарик Харламов решил создать альтернативу «Давай поженимся!»

Шоумен даже придумал себе для шоу псевдоним «Гузей Ларисов».

А потом закроют, как «Игру»: Гарик Харламов решил создать альтернативу «Давай поженимся!»
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Комик Гарик Харламов много лет следит за творчеством Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!». Оттуда он черпает вдохновение для новых шуток, миниатюр и образов, которые воплощает на сцене или у себя в Instagram.

На сей раз, общаясь с коллегами по цеху, Харламов призадумался, что пора бы ему создать альтернативное матримониальному шоу — про развод.

«Вообще поразительно, почему вообще до сих пор нет передачи «Давай разведемся!». Не, мне запатентовать это. Переименую себя в «Гузей Ларисов» и буду делать передачу «Давай разведемся!». Мне кажется, контент гораздо интереснее будет», — поделился шоумен.

Самому Харламову есть что посоветовать потенциальным холостякам, ведь он уже дважды был в браке и прошел бракоразводные процессы. Главное, чтобы идея воплотившись в жизнь, не повторила судьбу шоу «Игра», которое обвинили плагиатом КВН.

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