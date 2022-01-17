«Была абсолютно спокойна»: работник поселка Марины Коташенко рассказал о деталях ограбления

Работник поселка Марины Коташенко рассказал о деталях ограбления. Новый сотрудник охраны только заступил на двухнедельную вахту. Мужчина обратил внимание, что вдова Александра Градского очень быстро вернулась обратно в коттеджный поселок.

«Она ехала на «лексусе». Сзади стекла были тонированные, сбоку — запотевшие. Но я не могу сказать, был ли кто-то в машине, кроме водителя. Просто не увидел. Сама Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной. Это было днем, а часов в пять вечера она позвонила мне и попросила впустить полицию. После этого на территории уже работала опергруппа», — рассказал свидетель MK.ru.