Иосиф Пригожин об ограблении Марины Коташенко: «Это кто-то из своих»

Известный продюсер считает, что за похищением ста миллионов рублей может стоять кто-то из окружения вдовы Александра Градского.

В богемной тусовке обсуждают «похищение века». В минувшие выходные вдова певца Александра Градского, Марина Коташенко, была ограблена на сумму 100 миллионов рублей.

Как пишут СМИ, полицейские прорабатывают разные версии происшедшего — что за Мариной специально следили, что в сговоре со злоумышленниками мог быть кто-то из помощников по дому.

Еще одна, кажущаяся невероятной, версия инцидента — ограбление могло быть подстроено специально для того, чтобы не делить деньги между наследниками. Ведь на имущество певца претендуют пять человек, включая саму Марину Коташенко. Такое предположение возникло не на пустом месте.

Во-первых, многим кажется странным, что столь солидная сумма хранилась дома. Во-вторых, в прессу просочилась информация, что в показаниях Марины и ее помощников по дому есть нестыковки.

В-третьих, Марина Коташенко обратилась за помощью к стражам порядка лишь через несколько часов после ограбления, хотя объяснила это угрозами со стороны бандитов. Мол, опасалась за жизнь своих детей. Но пока это всего лишь версии, с которыми предстоит разбираться стражам порядка.

Продюсер Иосиф Пригожин придерживается мнения, что за преступлением стоит кто-то из окружения вдовы Александра Градского.

«Люди, которые пытаются нанести еще один урон семье, пережившей такую утрату, — это просто скоты. Они совершают преступление. И я даже не сомневаюсь, что это сделал кто-то из своих. Нужно искать внутри… И я надеюсь, что правоохранительные органы выйдут на след преступника», — сказал Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин.

— В прессу попала и версия об инсценировке. Как вы думаете, насколько она правдоподобна?

— Я не могу ничего комментировать по этому поводу, я не знаком с Мариной. Еще раз повторю, что подобные вещи являются скотством, вот и все. И я плохо отношусь к таким явлениям. Нужно жестко наказать преступников. А Марине следует быть более бдительной и внимательной к тем, кто ее окружает.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, в воскресенье днем Марина Коташенко выехала на своей машине из поселка Новоглаголево под Наро-Фоминском. Едва она покинула деревню, как почувствовала удар. Рядом остановился другой автомобиль, из которого вышли трое пассажиров, кинулись на Марину с криком, что за разбитую машину она должна им денег.

Под дулом пистолета злоумышленники заставили молодую женщину сесть за руль своего автомобиля и ехать обратно в Новоглаголево. В итоге вдова Градского отдала бандитам около сотни миллионов рублей наличными, спрятанных в одной из комнат.

Затем грабители заставили Марину Коташенко отвезти их в соседнюю деревню Апрелевка, после чего скрылись из виду. И лишь спустя несколько часов после ограбления молодая женщина обратилась в полицию.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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