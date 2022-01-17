«Долгое время ходил лопухом»: Александр Ильин рассказал, почему распался его первый брак

Актер Александр Ильин в студии программы «Судьба человека» на канале Россия 1» объяснил, почему расстался со своей первой женой Светланой.

«Мы учились с первой женой Светой во время учебы. Я сразу в нее влюбился. Она была очень красивой, такая с характером. А потом жена встретила другого человека. Более нормального, чем я. Хотя у нас совместный сын Илья родился». Александр Ильин

Как отметил Александр Ильин, в какой-то момент жена стала ему изменять. «Я не сразу обо всем догадался. Ходил долгое время лопухом. А кругом все на меня смотрели подозрительно. Какие-то шепоточки были. Я своим женам не изменяю. А вот она изменяла мне с актером в театре, с которым мы вместе служили. Я однажды зашел к нему в гримерку и сказал: «Спасибо, Боря», — заметил Александр Ильин.

Напомним, что Александр Ильин — заслуженный артист России. Он младший брат народного артиста России Владимира Ильина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.