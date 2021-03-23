«Саша – человек чересчур эмоциональный»: Ильин рассказал, почему не ужился с дочерью Табакова

Как отметил актер, он не любит, когда на него оказывают давление.

Актер Андрей Ильин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с дочерью режиссера Олега Табакова от первого брака Александрой.

«Признаюсь, что некоторые комплексы у меня, конечно, существовали во время жизни с ней. Потому что Сашиным потребностям надо было соответствовать. Иногда я не успевал с обеспечением, но Саше помогал ее бывший муж. Он присылал ей приличные деньги из Германии. Это были алименты на их общую дочь Полину. Я никогда не прибегал к этим деньгам». Андрей Ильин

Как отметил актер, они с Александрой Табаковой оказались разными людьми. «Саша – человек очень эмоциональный. Я бы даже сказал чересчур эмоциональный. Я не люблю, когда на меня начинают давить. Или не дай бог кричать. Я сразу залезаю в раковину и меня нет. Начинаю в лучшем случае отбиваться. Мы с Сашей расставались раз двадцать. Потом я возвращался, потом снова уходил. Потом наступил роковой день, и я сказал, что хватит. И мы поставили жирную точку на наших отношениях», — заметил актер.

Напомним, что Андрей Ильин и Александра Табакова жили в гражданском браке шесть с половиной лет. Общих детей у них не было.

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