«Принимаю поздравления»: Мите Фомину – 48 лет

17 января Митя Фомин принимает поздравления с 48-летием. Бывший солист группы Hi-Fi на сцене уже 20 лет.

«В свой день рождения хочу благодарить вас за многолетнее внимание и любовь, которую вы дарите ежедневно! Это то малое, что я могу сегодня сделать и подарить вам это настроение. Желаю, чтобы этот год стал для нас удивительным! Удивительным на события, происшествия, путешествия, людей и наши чувства, которые бесценны!» — написал Фомин в своем Instagram.

Певец выглядит намного моложе своих лет, благодаря постоянным тренировкам и походам к косметологу. Артист утверждает, что пластику он никогда не делал.

В личной жизни Митя Фомин одинок. Певец признавался, что давно потерял надежду связать себя узами брака, а вот о детях он продолжает мечтать. Сейчас у него есть двое крестников: сын хоккеиста Игоря Волкова и дочка Тани Терешиной. С девочкой у артиста получается видеться довольно часто, ведь Фомин и Терешина — соседи.

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