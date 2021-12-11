«У кого еще это получится»: Градский в своем последнем шоу «Голос» вступил в спор с Биланом

Музыкант через несколько дней после съемок был госпитализирован и из клиники уже не вернулся.

Певец Александр Градский в последнем «Голосе» со своим участием на Первом канале вступил в спор с певцом Димой Биланом.

Одна из подопечных Градского Татьяна Качурина спела народную музыку. Билан заявил, что подобные вещи его пугают с детства. Слышать подобное ему тяжело. В то же время он заметил, что это все-таки вкусовые моменты и спорить здесь бесполезно.

«Это притворный плач, она притворяется, что ей грустно, что ее подружка выходит замуж. Поэтому она так и орет как резаная. И то, что Татьяна это сделала, вторая после меня: хочу посмотреть, у кого еще это получится». Александр Градский

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Пока неизвестно, что будет с судьбой его команды на «Голосе».

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