«Все большие молодцы!»: Туктамышева поздравила российских фигуристов с медалями ЧЕ-2022

Знаменитая спортсменка в свое время тоже выигрывала этот турнир.

Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила российских спортсменов с медалями чемпионата Европы по фигурному катанию.

В 2015 году она тоже победила на этом соревновании, поэтому сразу же вспомнила личный опыт.

«У нас была борьба с Еленой Радионовой, мы обе были готовы на 100%, обе катали чисто и было понятно, что будет минимальный разрыв, но непонятно в чью пользу… И когда я увидела баллы, то эмоции зашкаливали! Радость была даже больше, чем на победном чемпионате мира, который прошел через два месяца», — пишет Туктамышева в Instagram.

За победителей 2022 года девушка, по ее признанию, испытывает «нереальную гордость».

«Я знаю, то, что на экране может выглядеть легко и спокойно, на самом деле результат огромной и сложной работы! Все большие молодцы!» — добавила 25-летняя спортсменка.

Напомним, Елизавета выигрывала чемпионат мира, командный чемпионат мира, чемпионат России и Гран-При по фигурному катанию. За исполнение чрезвычайно сложный элементов ее называли вундеркиндом в этом виде спорта.

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