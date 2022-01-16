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Алла — в мятной пижаме, Лиза — в алом сарафане: Пугачева спросонья щегольнула на кухне у плиты вместе с дочкой

Примадонна только-только спустилась к завтраку, а шоумен Максим Галкин «подловил» ее без макияжа.

Алла — в мятной пижаме, Лиза — в алом сарафане: Пугачева спросонья щегольнула на кухне у плиты вместе с дочкой
Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте, двойняшками Гарри и Лизой, а также внучкой Клавой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галин показал свою вторую половинку в естественном виде. Многим поклонникам показалось, что 72-летняя Алла Пугачева только-только проснулась, едва ополоснула лицо холодной водой и тут же спустилась на кухню к плите, чтобы сварить себе кофе. В этот момент ее и «подловил» Максим, запечатлев, как певица выглядит утром без макияжа и с неряшливой прической.

Алла Пугачева позировала в мятной пижаме с горошком, свои белокурые локоны певица распустила по плечам. У лица артистка оставила кокетливые чуть вьющиеся пряди и челку-шторку. Рядом с мамой позировали восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза.

Дочка Примадонны, в отличие от мамы, успела навести утренний марафет. Ей заплели аккуратную тугую косу. Лиза примерила алый сарафан с многослойной юбкой из органзы. И плотные красные колготки с розовыми сандалиями на липучке. Ее братик Гарри и вовсе спустился к завтраку в отглаженной сорочке и с бабочкой.

Певица Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой
Аллой Пугачева в пижаме с горошком позировала на кухне в замке с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«Алла только-только проснулась??», «Вид какой-то заспанный, как-будто за кофе спустилась, а тут муж поджидает», «И даже в таком виде просто красавица! На голове парик?? Уж слишком пышная укладка», «В пижамке? Так уютно», — пишут фолловеры.

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