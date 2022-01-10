«А что в элитной гимназии уроков не задают?»: Пугачева разрешила двойняшкам устроить в родовом гнезде пляски вместо чтения книг

10 января дети Примадонны должны были пойти в школу после новогодних каникул.

Хотя шоумен Максим Галкин и называет себя «веселым отцом», а свою вторую половинку Аллу Пугачеву строгой мамой, певица позволяет восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе пошалить в их деревенском замке. Примадонна понимает, что какими бы ответственными ни были ее дети, они все равно остаются детьми, которым хочется и поиграть, и побездельничать, и полениться, и проспать школу.

Иногда Алла Борисовна дает своим детям поблажки. Так, к примеру, в новогоднюю ночь двойняшки Гарри и Лиза веселились вместе с внучкой Примадонны едва ли не до самого утра. Певица разрешила всей троице лечь спать позже обычного. А 10 января двойняшки должны были пойти в школу. Ведь новогодние каникулы остались позади. Но после гимназии дети певицы не сразу сели за учебники.

Вместо чтения книг Пугачева разрешила двойняшкам устроить дома пляски. Так, сынишка певицы наигрывал задорную мелодию на губной гармошке, а его сестренка Лиза пошла вприсядку. Своим танцем «топтунов» щегольнула и Примадонна.

«А что в элитной гимназии уроков не задают?», «Веселятся от души, главное — про уроки не забыть», «Хорошо когда мама не мучает детей многочасовыми лекциями и чтением книг», «Детство есть детство! Пусть пляшут, когда еще то! Потом в старших классах уже не до этого будет», «Лиза и Гарри прямо-таки все делают вместе», «Весельчаки», — пишут фолловеры.

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