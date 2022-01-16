Этери Тутберидзе поздравила дочь после провала на чемпионате Европы

16 января исполнилось 19 лет звезде танцев на льду Диана Дэвис – дочери знаменитого тренера фигуристов Этери Тутберидзе.
Накануне в Таллине закончился чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором девушка выступала вместе со своим партнером Глебом Смолкиным. Пара показала на льду страстное танго, но, к сожалению, осталась без медалей, оказавшись лишь на седьмой строчке турнирной таблицы.
Несмотря на эту спортивную неудачу, Этери Тутберидзе тепло поздравила свою дочь с днем рождения.
«Диша, солнышко, будь счастлива, родная!
Нет лучше дочки на земле!
В день рожденья крепко обнимаю!
Сил, здоровья, радости тебе!» — написала тренер стихами в Instagram.
Напомним, что в прошедшем недавно чемпионате России по фигурному катанию пара Дэвис и Смолкина завоевала «серебро», а ранее победили на кубке России среди юниоров.
Добавим, что из-за болезни в детстве у Дианы недостаточно развита координация, и для общения она частично использует чтение по губам. Однако на способность слышать музыку эта особенность не влияет.
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