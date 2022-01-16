«Невероятно приятно смотреть»: Татьяна Навка поздравила фигуристов после выступлений на Чемпионате Европе

Жена Дмитрия Пескова – Татьяна Навка – осталась довольной выступлениями российских фигуристов на Чемпионате Европы в Таллине.

Знаменитость отметила, что в день фигурного катания российские спортсмены забрали все золото на крупных соревнованиях в Эстонии.

«Как символично. Вчера был день фигурного катания, и триумф наших фигуристов на Чемпионате Европы! Мы забрали все золото и дважды заняли весь пьедестал ЧЕ. Ребята, от души поздравляю, так держать!» – написала Навка в личном микроблоге.

Фигуристка отдельно поблагодарила тренерский состав сборной России по фигурному катанию. Татьяна Навка призналась, что после таких побед хочется больше вкладывать в развитие российского спорта.

«Невероятно приятно смотреть на такие потрясающие результаты наших фигуристов на ЧЕ, это вселяет в нас уверенность в развитии этого спорта у нас и гордость за наше фигурное катание перед всем миром!» – добавила Навка.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова похвалила фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова после их выступления на Чемпионате Европе в Таллине.

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