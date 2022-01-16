«В Новый год, признаюсь, согрешила»: Валя Карнавал рассказала, как прошли ее зимние каникулы

Валя Карнавал призналась, что боится в самостоятельной жизни без родителей платить за коммунальные услуги. К слову, родных знаменитость навестила во время новогодних праздников.

Отметим, в конце прошлого года Карнавал праздновала свой 20-й день рождения. Знаменитость живет отдельно от родителей в большом городе. Поэтому артистке приходится самой оплачивать счета за коммунальные услуги. И это пугает Валю.

«Каждый раз вызывают мурашки коммунальные платежи и другие ежемесячные счета и чеки. Все, на что я трачу деньги», – призналась бывшая возлюбленная Егора Крида.

Несмотря на самостоятельную жизнь в Москве, Валя Карнавал не забывает родной город Ростов-на-Дону. В зимние каникулы артистка посетила малую родину вместе с подругами. Знаменитости сняли большой лимузин и катались по ночному городу.

«Я жила в центре города, и мои окна выходили на церковь, которая находится рядом с центральным рынком. И каждый раз, когда приезжаю в Ростов, посещаю все эти места. Меня окутывают воспоминания, приятные эмоции, иногда неприятные. Но я обожаю этот город. Это моя родная земля!» – призналась Валя в беседе с Elle.

А еще Карнавал не обошлась без «запрещенки» на Новый год:

«В Новый год, признаюсь, согрешила и съела оливье и крабовый салат. Мне было вкусно, поэтому не жалею».

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