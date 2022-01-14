В черном белье Нагиев еще не видел: Рудова разделась до бюстгальтера и стрингов перед камерой

Актриса сделала пикантное селфи и показала его в Сети.

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова смогла удивить секс-символ телевидения Дмитрия Нагиева, с которым сыграла супружескую пару в фильме со столь нескромным названием. Красотка появилась в красном нижнем белье перед партнером, и он одарил ее званием самой сексуальной груди российского кино.

Лестный комплемент подтверждают факты. Актриса на этот раз предъявила прелести в нижнем белье в своем микроблоге, позируя в заманчивом ракурсе на камеру.

На блондинке – черный бюстгальтер и стринги, которые подчеркивают красоту безупречных форм красавицы. Что бы на такое ответил Дмитрий Нагиев?

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