«Все случилось внезапно»: вдова Михаила Зеленского рассказала, что произошло в роковой для ведущего день

Вторая жена недавно умершего Михаила Зеленского поделилась подробностями смерти телеведущего.

Мила Рубинчик призналась, что журналисту стало плохо на ее глазах. При этом все произошло так быстро, что скорая не смогла спасти знаменитость:

«Все случилось внезапно, не было никакой причины… Я была рядом, все произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось… Прямо на входе. Скорая старалась максимально быстро доехать, врачи сделали все, что могли».

Вдова Зеленского не смогла назвать точную причину смерти журналиста.

«Какая причина — инфаркт или инсульт — уже роли не играет. Он курил, да, возможно, это влияло на работу сосудов. Даже работа могла влиять, потому что Миша любил работу больше, чем себя, отдавался ей на 200%», — отметила Мила Рубинчик в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Такое горе… Мама фактически потеряла Мишу во второй раз. Он же два раза отмечал день рождения из-за того, что около месяца лежал в коме. То, что он из нее вышел — было чудом, в которое никто не мог поверить. А с родителями он был очень близок», — вышла на связь с такими словами первая жена Зеленского.

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